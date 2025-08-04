Kayseri'nin kahraman evlatları: 4 Ağustos şehitleri anılıyor
Kayseri doğumlu Şehit Abdullah Şaşdım ve Şehit Bülent Demir, 4 Ağustos tarihinde gerçekleşen terör olaylarında hayatlarını kaybetmelerinin yıl dönümünde anılıyor.
Kayseri doğumlu Şehit Abdullah Şaşdım ve Şehit Bülent Demir, 4 Ağustos tarihinde gerçekleşen terör olaylarında hayatlarını kaybetmelerinin yıl dönümünde anılıyor. Şehit Abdullah Şaşdım, 2007 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde; Şehit Bülent Demir ise 1994 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde şehit oldu. Her iki şehit, memleketlerinde toprağa verildi.
Şehit Abdullah Şaşdım 1977 yılında Kayseri’nin Sarız ilçesinde dünyaya geldi. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristlerin 4 Ağustos 2007 tarihinde uzaktan kumanda ile bomba patlatması sonucu şehit oldu. Şehit Şaşdım Kartal Şehitliği Mezarlığı’na defnedildi.
Şehit Bülent Demir 1974 yılında Kayseri ilinin Sarıoğlan ilçesinde dünyaya geldi. Şehit, 4 Ağustos 1994’te Şırnak ili İdil ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.