Kayseri'nin Kapıları Dünya Pazarında: Everest Çelik Kapı Kanton Fuarı'nda Türkiye'yi Temsil Etti

Kanton Fuarı'nda Yoğun İlgi

2016 yılından bu yana katılım gösterdiği Kanton Fuarı'nın 138. düzenlemesinde, Everest Çelik Kapı'nın standı özellikle yüksek güvenlikli ve estetik tasarımlı yeni nesil çelik kapı modelleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Irmak, fuarın kendileri için "çok değerli bir deneyim" olduğunu belirterek, "Kanton Fuarı, küresel ticaretin nabzının attığı bir platform. Dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşma, yeni iş birlikleri kurma ve sektördeki son trendleri yakından görme fırsatını yakaladık," dedi.

Çevre Dostu Üretim

Everest Çelik Kapı'nın üretiminde %100 güneş enerjisi kullanması, çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımının yabancı alıcılar nezdinde ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Irmak, "Bu fuar, özellikle Asya ve Uzak Doğu pazarlarında varlığımızı güçlendirme yolunda attığımız önemli bir adımdır," ifadelerini kullandı.

Kayseri İhracatına Katkı

Fuar boyunca birçok yabancı yatırımcı ve potansiyel müşteri ile verimli görüşmeler gerçekleştiren firma, yapılan bağlantıların Kayseri ve Türkiye ekonomisine önemli ihracat katkıları sağlamasını bekliyor. Everest Çelik Kapı, uluslararası standartlardaki üretim kalitelerinin ve yenilikçi yaklaşımlarının yabancı alıcılar tarafından takdir edildiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde de uluslararası fuarlara katılarak Türkiye'nin kapı sektöründeki gücünü dünyaya taşımaya devam edeceğini bildirdi.

Everest Çelik Kapı'nın bu başarısı, yerel firmaların küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.