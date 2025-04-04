Kayseri'nin Kırsal Mahallelerine Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kırsal hizmetlere ağırlık veren çalışmalar arasında, 361 mahallede kilitli parke döşemesi, 448 mahallede çocuk oyun grubu kurulumu, 135 mahallede halı saha inşası gibi çeşitli projeler öne çıkıyor. Ayrıca, sosyal tesisler, camiler ve okullar gibi yapılar toplamda 459 mahallede inşa edildi, 279 mahallede mezarlık duvarları, 193 mahallede ise hazır beton mezar yapımı gerçekleştirildi.

Asfalt ve yol çalışmaları da bu süreçte önemli bir yer tutuyor. Son 6 yıl içinde kırsal alanlarda toplam 1,4 milyon metrekarelik asfalt kaplama yapıldı ve yolların bakım-onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal hizmet yatırımını gerçekleştiren bu projelerle birlikte, Kayseri’de hem merkezde hem de kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor. Bu yaklaşımla kırsal mahallelerin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yatırımların devam edeceği vurgulanırken, Kayseri’nin her bölgesine eşit hizmet sunma anlayışı ön planda tutuluyor.