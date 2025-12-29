Kayseri’nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu “Tıkyemek” tanıtıldı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından komisyonsuz şekilde sipariş oluşturulan online yemek siparişi platformu olan “Tıkyemek” için tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. “Tıkyemek” ile kullanıcıların komisyon farkı olmadan belirlenen ürün fiyatlarına ulaşması hedeflendi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, düzenlenen basın toplantısında “Tıkyemek” ile ilgili detayları aktardı.

Hem tüketiciler hem de işletmeler için daha güvenilir bir platform olduğunu belirten Başkan Aydemir, “Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak Online yemek siparişleriniz için yeni bir devrin kapısını açıyoruz. Bugün Türkiye’de binlerce işletme, yüksek komisyonlar nedeniyle kazancının büyük bir kısmını kaybederken; tüketiciler de gerçek indirime, gerçek hizmete ulaşmakta zorlanıyor. İşte biz tam da bu noktada devreye giriyoruz. Restoran, kafe, lokanta, pizza salonları, pastaneler, fırınlar, çiğköfteciler ve gıda sektöründe emek veren tüm esnafların sesi olmak için yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız projeyi bugün itibari ile hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tıkyemek.com, komisyonsuz ve esnaf dostu yapısıyla; güçlenen esnafın, mutlu müşterinin ve adil ticaretin mümkün olduğunu göstermek için kuruldu. Amacımız, hem işletmeciye hem de kullanıcıya nefes aldıran, daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir bir online sipariş sistemini sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Tıkyemek uygulamasını neden tercih edilmesi gerektiğini sıralayan Başkan Aydemir; “Neden Tıkyemek?

1-Komisyon yok, kazanç esnafın ve vatandaşlarımızın cebinde kalır.

2-Gerçek indirim ve gerçek hizmet. Çünkü biz yapay kampanyalarla değil, dürüst ticaretle büyümek istiyoruz.

3-Esnafın yanında duran, tüketiciyi koruyan bir odayız.

4-Yerel işletmeleri güçlendiren, mahalle, ilçe, il ekonomisini destekleyen bir sistem kuruyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de kullanıma başlayan uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Aydemir; “Biz Kimiz? Biz; emeğin, helal kazancın, alın terinin değerini bilen bir odayız. Biz; “Yüksek komisyonlara mahkûm olmak zorunda değilsiniz” diyerek yola çıkan bir ekibiz. Biz; AR-GE çalışmalarına önem vererek daima yenilikçi olmak İçin gece gündüz çalışan bir ekibiz. Kayseri’de başlayan bu hareketi tüm Türkiye’ye yayarak; esnafın güldüğü, müşterinin mutlu olduğu, komisyonsuz ve yenilikçi bir yemek platformunu ülke çapında standart haline getirmek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışan bir odayız” açıklamasını yaptı.