Kayseri'nin konut satışları son 10 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kayseri’de ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,61 artış göstererek 3 bin 839 oldu. Bu rakam ağustos ayı satışlarında son 10 yılın zirvesi olarak kaydedildi.

Kayseri’de ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,73 artış göstererek 442 oldu. Kayseri’de diğer konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,52 aratarak 3 bin 397 oldu.

Kayseri’de ilk el konut satış sayısı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,85 artarak bin 83 oldu. Kayseri’de ikinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,03 artış göstererek 2 bin 756 oldu.

Kayseri’de Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,74 artışla 22 bin 343 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Abdullah Kalın, “Konut satışları tatil dönemi olması, yüksek faiz oranları ve konuta ulaşımda sorunlar olmasına rağmen ağustos da yılın en yüksek rakamı görüldü. TCMB’nin Eylül ayında faizi indirimi beklentisi ile birlikte mevduat faizlerinde ki düşüş yönündeki değişim bireyleri yatırım aracı olarak tekrar konuta yönlendirdi. Ayrıca banka kredilerinin düşeceği yönündeki beklenti ile birlikte konut fiyatlarındaki artış beklentisi de bireylerin konut alım planlarını öne çekti. Elinde nakiti olan ve ihtiyacı olanlar konut alımına yöneldi. Yüksek faiz oranlarına rağmen ipotekli satışlar Ağustos ayında da devam etti. Bu dönemde ipotekli konut satışları toplam satış içinde yüzde 11,51 pay aldı Sektör temsilcileri konut kredilerinde faiz düşüşü beklemektedir. Önümüzde ki dönemde ipotekli satışlarda artış ivmesi devam edeceği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.