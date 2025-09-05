Kayseri'nin Kültür Envanteri Belli Oldu
TÜİK 2024 verilerine göre Kayseri'de bulunan müze ve ören yerleriyle koruma altında bulunan taşınmaz kültür varlıklarının sayıları belli oldu. Kayseri, 2024 yılında zengin kültürel mirası ve müze çeşitliliği ile dikkat çekerek, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kayseri, 2024 yılı itibarıyla toplamda 8 müzeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu müzelerin 3'ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, 5'i özel müzelerdir.
Bakanlığa bağlı müzelerde toplam 37,964 eser sergilenmekte ve bu müzeleri 2024 yılında 173,733 kişi ziyaret etmiştir. Özel müzelerde ise 998 eser bulunmakta ve bu ören yeri ve müzeleri 130,311 kişi ziyaret etmiştir.
Kayseri'de ayrıca biri Kültepe'de ve diğeri de Soğanlı'da olamk üzere ziyaret edilen 2 ören yeri bulunmaktadır.
Taşınmaz kültür varlıkları açısından zengin olan şehirde, toplam 1,786 eser kaydedilmiştir. Bu eserlerin arasında 4 korunmaya alınan sokak, 497 kültürel yapı, 56 idari yapı, 13 askeri yapı, 34 ticari yapı, 256 dinsel yapı, 76 mezarlık, 822 sivil mimari örneği ve 27 kalıntı yer almaktadır. Ayrıca Kayseri'de 752 adet kayıtlı arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Kayseri, bu zengin kültürel mirası ile önemli bir turistik destinasyon olma özelliğini sürdürmektedir.
Kayseri'nin Müzeleri:
- Kayseri Arkeoloji Müzesi
- Atatürk Evi
- Güpgüpoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi
- Selçuklu Uygarlığı Müzesi
- Ahi Evran Sanatkarlar Müzesi
- Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi
- Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi
- Kayseri Etnoğrafya Müzesi
- Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
- Sultansazlığı Kuş Müzesi
Kayseri'nin Kültürel Varlıkları ve Müze Bilgileri: (2024)
Toplam Müze Sayısı: 8
Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Müze: 3
Özel Müze: 5
Bakanlığa Bağlı Müze Eser Sayısı: 37,964
Bakanlığa Bağlı Müze Ziyaretçi Sayısı (2024): 173,733
Özel Müze Eser Sayısı: 998
Özel Müze Ziyaretçi Sayısı (2024): 130,311
Toplam Ören Yeri: 2
Taşınmaz Kültür Varlıkları Toplam Eser Sayısı: 1,786
Korunmaya Alınan Sokak: 4
Kültürel Yapı: 497
İdari Yapı: 56
Askeri Yapı: 13
Ticari Yapı: 34
Dinsel Yapı: 256
Mezarlık: 76
Sivil Mimari Örnekleri: 822
Kalıntı: 27
Kayıtlı Arkeolojik Sit Alanı Sayısı: 752