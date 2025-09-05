Kayseri'nin Kültür Envanteri Belli Oldu

Kayseri, 2024 yılı itibarıyla toplamda 8 müzeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu müzelerin 3'ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, 5'i özel müzelerdir.

Bakanlığa bağlı müzelerde toplam 37,964 eser sergilenmekte ve bu müzeleri 2024 yılında 173,733 kişi ziyaret etmiştir. Özel müzelerde ise 998 eser bulunmakta ve bu ören yeri ve müzeleri 130,311 kişi ziyaret etmiştir.

Kayseri'de ayrıca biri Kültepe'de ve diğeri de Soğanlı'da olamk üzere ziyaret edilen 2 ören yeri bulunmaktadır.

Taşınmaz kültür varlıkları açısından zengin olan şehirde, toplam 1,786 eser kaydedilmiştir. Bu eserlerin arasında 4 korunmaya alınan sokak, 497 kültürel yapı, 56 idari yapı, 13 askeri yapı, 34 ticari yapı, 256 dinsel yapı, 76 mezarlık, 822 sivil mimari örneği ve 27 kalıntı yer almaktadır. Ayrıca Kayseri'de 752 adet kayıtlı arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Kayseri, bu zengin kültürel mirası ile önemli bir turistik destinasyon olma özelliğini sürdürmektedir.

Kayseri'nin Müzeleri:

Kayseri Arkeoloji Müzesi

Atatürk Evi

Güpgüpoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi

Selçuklu Uygarlığı Müzesi

Ahi Evran Sanatkarlar Müzesi

Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi

Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi

Kayseri Etnoğrafya Müzesi

Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi

Sultansazlığı Kuş Müzesi

Kayseri'nin Kültürel Varlıkları ve Müze Bilgileri: (2024)