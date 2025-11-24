Kayseri'nin kültür hazinesi, 'Şehir Kültür' Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor

Bu sayıda, 96 sayfalık içerik ile Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerleri geniş bir yelpazede ele alınıyor. Derginin kapağında Selçuklu Su Kanalları yer alırken, okuyuculara Mimarsinan’ın ilginç hikâyeleri, Kayseri düğün gelenekleri ve Zincidere Köy Muallim Mektebi gibi konularda dikkat çekici makaleler sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dergideki yazısında selam kültürünün önemine değinerek, “Dergimizin her sayısında şehrimize ve bizi takip eden tüm hemşehrilerimize selam vermek benim için ayrı bir değerdir. Kitapla, dergiyle, kültürle ve sanatla selam vermek; aidiyeti, bağı ve gönül köprülerini her daim hatırlatmaktır,” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bu sayıda Kayseri’nin kültürel belleğine ışık tutan birçok özel çalışmanın bulunduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Dergimizin 59. sayısı birbirinden değerli yazılarla dolu. Mimar Sinan’dan Kayseri’nin eğitim tarihine, su yollarından şehir kültürüne kadar geniş bir içerik hazırladık. Tarihçilerimizin, akademisyenlerimizin, yazarlarımızın kıymetli katkılarıyla her sayıda olduğu gibi bu sayıda da şehir hafızamıza değerli izler bırakıyoruz.”

Dergide, deneme, makale, söyleşi, inceleme, kültür ve tarih türlerinde pek çok çalışma yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre ilişkin önemli ve ilginç bilgileri okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor.

Derginin 59. sayısına erişmek isteyen okurlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesindeki e-dergiler bölümünden yayına ulaşabilirler.

Bu sayede, Kayseri’nin kültürel mirası hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacaklar.