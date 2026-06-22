Kayseri'nin Kültür İmajı: Düşünen Şehir Dergisi Çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki zengin içeriklerini aynı zamanda dijital ortama taşıyarak, 'Düşünen Şehir' dergisinin 24. sayısını okurlarıyla buluşturdu. Kültürel yayınlar aracılığıyla şehir yaşamına katkı sunan bu dergi, modern zamanların karmaşık ilişkilerini ele alarak okuyucularına derin bir düşünsel yolculuk sunuyor.

Kayseri'nin Kültür İmajı: Düşünen Şehir Dergisi Çıktı

Düşünen Şehir Dergisi, bu sayısında şehir, insan ve teknoloji arasındaki girift ilişkiyi sorguluyor. Teknolojinin sunduğu "mucizelerle" donatılan şehirlerin, insan ruhunu ve kadim bilgeliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını irdeleyen dergi, okuyucularını düşünmeye davet ediyor.

Öne Çıkan Makaleler

Derginin 24. sayısında dikkat çeken makaleler arasında:

- Doğayı Kontrol Etme Anlayışı ve Teknoloji
- Teknoloji, Şehir ve İnsan: Teknolojik Yazgıda Tekdüzeleşen Hayat
- Teknolojik Dönüşümün Mimari Tipolojilere Etkisi
- Modern Şehirlerde Yeni Mekânsal Düzenler
- Kentin Gizli Aktörleri: Latour Perspektifinden Teknoloji ve Gündelik Hayat

Bu makaleler, modern yaşamın karmaşasını anlamak ve çözüm yolları bulmak adına önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Geleceği İnşa Eden Bir Kaynak

Düşünen Şehir, dikkatle hazırlanmış tasarımı, nitelikli yazar kadrosu ve konulara bütüncül yaklaşımıyla, şehir üzerine düşünenleri, yaşayanları, yönetenleri ve geleceği inşa edenleri aynı masada buluşturuyor.

Dergiye dijital ortamda [buradan ulaşabilirsiniz](https://www.kayseri.bel.tr/etkinlikler/dusunen-sehir-dergisi-24-sayisi). Kayseri'nin kültürel imajını güçlendiren bu dergi, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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