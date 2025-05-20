Kayseri'nin Kültür Tarihine Dair Yeni Bir Kaynak: Râşid Efendi Kütüphanesi ve Tarihçesi

Mehmed Râşid Efendi’nin hayatı ve kamu hizmetlerindeki rolünün yanı sıra, bu önemli şahsiyetin bağışlayıp kurduğu kütüphanenin geçmişine dair bilgiler de eserde yer alıyor. 195 sayfalık bu çalışma, Osmanlı döneminde Anadolu’da açılan en önemli kütüphanelerden biri kabul edilen Râşid Efendi Kütüphanesi’nin gelişimini ve tarihini detaylandırırken, kütüphaneyi ve onun kültürel etkisini anlamak isteyenler için değerli bir kaynak sunuyor.

Fotoğraflar ve vesikalarla zenginleştirilen eser, kütüphanenin Osmanlı’daki en eski müstakil kütüphanelerden biri olma unvanını ve tarihi önemini de ortaya koyuyor. Dijital ortamda erişime açılan bu kitap, şehir tarihine ilgisi olan herkesin ulaşabileceği önemli bir kültürel referans haline getirildi.