Kayseri'nin Kültürel Değerleri Masaya Yatırıldı: Vekil Akar'dan Bakan Ersoy'a Önemli Ziyaret

Görüşmede, Kayseri'nin eşsiz kültürel mirasına sahip çıkma çabaları masaya yatırıldı. Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan Kayseri'nin en büyük kütüphanesi, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın sınırlarının genişletilmesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de bir durak olarak yer alması ve Soğanlı Vadisi'ndeki Aziz George Kilisesi restorasyon projeleri ele alındı.

Ayrıca, Osmanlı döneminin ünlü başmimarı Mimar Sinan’ın Ağırnas'ta doğup büyüdüğü ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatlarıyla restore edilerek "Anı Evi Müzesi" olarak yeniden hayat bulacak. Mimar Sinan’ın mimari mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla fikir birliği sağlandı.

Hulusi Akar, bu projelere sağladıkları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile inanç ve kültür turizmi potansiyelini vurgulayarak herkesi Kayseri'ye davet etti. Akar, bu değerli çabaların kültür ve medeniyetimize önemli katkılar sunacağını belirtti.