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Kayseri'nin Kültürel Dokusu Dornbirn'de Görücüye Çıktı

Avusturya'nın Dornbirn şehrinde gerçekleşen 18. Avusturya Kültür Fuarı & 12. Türk Girişimcileri Fuarı, Kayseri'nin sanat ve zanaatkârlık mirasını uluslararası arenada sergileme fırsatı sundu.

Kayseri'nin Kültürel Dokusu Dornbirn'de Görücüye Çıktı

Fuarda en çok ilgi gören anlardan biri, Kayserili ebru sanatçısı Ahmet Kurt’un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e ebru tekniğiyle hazırlanmış Kayseri silueti levhasını armağan etmesi oldu. Sanatın zarif dokunuşu, geleneksel Türk sanatlarının estetik derinliğini gözler önüne serdi.  

Kayseri standı, yoğun gurbetçi ziyaretçi akınıyla sadece şehri tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda ziyaretçilere memleket özlemini bir nebze olsun giderecek bir atmosfer sundu. Kayseri Valiliği standı ise fuar boyunca büyük ilgi topladı.  

Etkinlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri’nin ürettiği el emeği ürünler, geleneksel tespih sanatı, deri işçiliği ve ebru sanatı gurbetçilerle ve Avusturyalı sanatseverlerle buluştu.

Anadolu’nun kadim el sanatları, fuar boyunca kültürel zenginliğiyle takdir toplarken, Kayseri’nin sanat ve zanaatkârlık geleneğini dünya ile buluşturdu. 

 

Haber Merkezi

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