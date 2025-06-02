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Kayseri'nin Kültürel Mirası Avusturya'da İlgi Odağı Oldu

Avusturya'nın Dornbirn şehrinde düzenlenen 18. Avusturya Kültür Fuarı & 12. Türk Girişimcileri Fuarı, Kayseri'nin kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtma noktasında büyük bir fırsat sundu.

Kayseri'nin Kültürel Mirası Avusturya'da İlgi Odağı Oldu

28 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Kayseri Valiliği standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarda Kayseri Kadın Kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin yanı sıra, geleneksel tespih sanatı, deri işçiliği ve ebru sanatı gurbetçi vatandaşlar ve yabancı turistlerle buluşturuldu. Anadolu’nun zengin kültürel dokusunu yansıtan bu sanatlar, fuar boyunca büyük beğeni topladı.

Kayseri’nin dünya turizminden aldığı payı artırmayı ve tanıtım imkanlarını genişletmeyi amaçlayan bu etkinlik, bölgenin kültürel ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek uluslararası alanda Kayseri markasının bilinirliğini güçlendirdi.

Böylesi etkinliklerle Kayseri’nin sanatı, turizmi ve gelenekleri dünya sahnesinde daha fazla yer almaya devam edecek.

 

Haber Merkezi

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