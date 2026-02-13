  • Haberler
  • Kayseri'nin Kur'an Hadimi Hasbekli Mümin Hâfız Anılıyor

Kayseri'de Kur'an Hafızlık eğitimine büyük katkılar vermiş olan, Taşçıoğlu Kuran Kursunda uzun yıllar hizmet etmiş olan Hasbekli Mümin Hoca Efendi'yi anmak için bir dizi program düzenlendi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hasbekli Mümin Hafız'ı Anma Paneli düzenlendi. 13 Şubat Cuma günü saat 14.00'de Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen DİB Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mejmettin Nursaçan, Erciyes Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Kemal Atik, DİB Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Fatih Okumuş ve Erü İlahiyat Öğretim Üyesi Doç Dr. Abdullah Benli konuşacak. 

Ayrıca bu panele Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Osman Şahin de katılacak.

Aynı zamanda Cuma Namazından önce de Hunat Camiinde Merhum Hafız Hasbekli Mü'min Akar için bir Kur'an Ziyafeti programı düzenlendi.

