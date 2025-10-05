Kayseri'nin Lezzeti Gazze'ye Umut Oluyor: MA-SU-PA Festivali Dördüncü Kez Sahne Alıyor

Üç gün sürecek etkinlikte Kayseri’nin kültürel mirası, sanat ve edebiyatla harmanlanarak sergileniyor.

Festivalin en anlamlı yönü ise elde edilen gelirin Gazze’ye yardım olarak gönderilecek olması. Kayseri Aydınlar Ocağı Başkanı Hüseyin Türkmen, şehrin yazarları, şairleri ve aydınlarının bu organizasyona gönülden destek verdiğini belirterek, “Hem milli ürünlerimizi tanıtıyor hem de kültürümüzü yaşatıyoruz. Bu yılki festival, bir iyilik köprüsüne dönüşüyor,” dedi.

3-4-5 Ekim tarihlerinde açık kalacak etkinlikte, Kayseri’nin marka olmuş lezzetleri tanıtılırken, kültür ve sanat insanları da bir araya gelerek şehre değer katıyor. MA-SU-PA, bu yıl sadece bir festival değil; dayanışmanın, kültürün ve insanlığın sesi oluyor.