  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin Lezzeti Gazze'ye Umut Oluyor: MA-SU-PA Festivali Dördüncü Kez Sahne Alıyor

Kayseri'nin Lezzeti Gazze'ye Umut Oluyor: MA-SU-PA Festivali Dördüncü Kez Sahne Alıyor

Kayseri'nin geleneksel tatları mantı, sucuk ve pastırma bu yıl sadece damakları değil, gönülleri de doyuruyor. Kayseri Aydınlar Ocağı'nın Kızılay Şubesi işbirliğiyle düzenlediği MA-SU-PA Festivali, Okburcu önünde kurulan festival çadırında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kayseri'nin Lezzeti Gazze'ye Umut Oluyor: MA-SU-PA Festivali Dördüncü Kez Sahne Alıyor

Üç gün sürecek etkinlikte Kayseri’nin kültürel mirası, sanat ve edebiyatla harmanlanarak sergileniyor.

Festivalin en anlamlı yönü ise elde edilen gelirin Gazze’ye yardım olarak gönderilecek olması. Kayseri Aydınlar Ocağı Başkanı Hüseyin Türkmen, şehrin yazarları, şairleri ve aydınlarının bu organizasyona gönülden destek verdiğini belirterek, “Hem milli ürünlerimizi tanıtıyor hem de kültürümüzü yaşatıyoruz. Bu yılki festival, bir iyilik köprüsüne dönüşüyor,” dedi.

3-4-5 Ekim tarihlerinde açık kalacak etkinlikte, Kayseri’nin marka olmuş lezzetleri tanıtılırken, kültür ve sanat insanları da bir araya gelerek şehre değer katıyor. MA-SU-PA, bu yıl sadece bir festival değil; dayanışmanın, kültürün ve insanlığın sesi oluyor.

Kayseri'nin Lezzeti Gazze'ye Umut Oluyor: MA-SU-PA Festivali Dördüncü Kez Sahne Alıyor

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili Sumud Filosu Yolcusu Turan, İstanbul'a indi
Kayserili Sumud Filosu Yolcusu Turan, İstanbul'a indi
Pedallar Sumud Filosuna destek için dönecek
Pedallar Sumud Filosuna destek için dönecek
Minik Emre'nin ihtiyacı Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş tarafından karşılandı
Minik Emre’nin ihtiyacı Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş tarafından karşılandı
Yeşilhisar'da 9 ülkeye ihraç edilen kurutmalık domates hasadında sona gelindi
Yeşilhisar’da 9 ülkeye ihraç edilen kurutmalık domates hasadında sona gelindi
KayseriPark Erva Spor Kulubü'nden 2 şampiyon
KayseriPark Erva Spor Kulubü’nden 2 şampiyon
HAK-İŞ İl Başkanı Navruz: 'Kayseri'den yükselen ses Gazze'de yankılanacak'
HAK-İŞ İl Başkanı Navruz: “Kayseri’den yükselen ses Gazze’de yankılanacak”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!