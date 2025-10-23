Kayseri'nin Lezzetleri Millet Bahçesi'nde Tanıtılacak

Üçüncüsü bu yıl düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri, 24 Ekim Cuma günü Saat 15.00'te protokol töreniyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını açıyor. 26 Ekim’e kadar devam edecek olan etkinlikte Kayseri’nin UNESCO tescilli mutfak kültürü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşacak.

“Kayseri, yalnızca mantısı ve pastırmasıyla değil; tarihiyle, kültürüyle, hoşgörüsüyle de özel bir şehir” diyen Başkan Büyükkılıç, bu büyük organizasyonla Kayseri’yi gastronomi alanında marka şehir yapma vizyonunu bir kez daha vurguladı.

Etkinliğin sadece gastronomiyle sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu organizasyonu sadece yemek tanıtımı olarak görmüyoruz. Bu bir kültür buluşmasıdır. Kayseri’nin tarihinden süzülüp gelen eşsiz mutfağını tüm Türkiye ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, gastronomi tutkunlarını ve aileleriyle güzel bir gün geçirmek isteyen herkesi 3 günlük bu lezzet şölenine davet ediyoruz.”

Ünlü Şefler, Influencerlar, Yarışmalar ve Konserlerle Dolu 3 Gün

Gastronomi Günleri boyunca Türkiye’nin ünlü şefleri atölyeler düzenleyecek, influencerlar dijital platformlarda canlı paylaşımlar yapacak. Genç yeteneklerden ev hanımlarına, minik şeflerden usta isimlere kadar herkesin sahne alacağı yarışmalarla renklenen etkinlikte, sevilen müzik grubu Karaf ve Turan Güneş sahne alacak. Çocuklara özel Kukuli ve Sevimli Dostlar programları ise miniklere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla hayata geçirilen 3. Gastronomi Günleri, gastronomi turizmi açısından kente büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’ye gelin, soframıza oturun, misafirimiz olun” diyerek bu büyük buluşmaya herkesi davet etti.