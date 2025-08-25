Kayseri'nin gururu, derecelik İmam Hatipli öğrenciler hangi üniversiteyi kazandılar?

Sayısal alanda Türkiye 3.sü olan Hafız Ahmet Yasin Ekmen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) bölümüne yerleşerek hem okulunun hem de şehrinin gururu oldu.

Onun hemen ardından gelen Türkiye 29.su Ahmet Faruk Yurdakul ise İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) bölümüne adım attı.

Bu iki genç, Kayseri’nin YKS sıralamasında 1. ve 2. basamaklarını paylaşarak Erciyes İHL’nin adını zirveye taşıdı.

Bu başarı, yalnızca akademik bir zafer değil; aynı zamanda inançla beslenen azmin, sabırla örülen gayretin ve disiplinli çalışmanın somut bir meyvesi. İmam Hatip camiası başta olmak üzere tüm Kayseri, bu gençlerin başarısıyla hem duygulandı hem de umutlandı.

Erciyes İHL’nin bu çıkışı, eğitimde fırsat eşitliğinin ve manevi değerlerle yoğrulmuş bir öğrenme ortamının ne denli güçlü sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.