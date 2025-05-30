Kayseri'nin mantı türevi 4 yemek çeşidi tescil edildi

Kayseri mutfağı, kazandığı coğrafi işaretler ve zengin lezzetleriyle gastronomi dünyasında önemli bir yer tutuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen “Tescillenen lezzetleriyle Kayseri’nin gurur günü” etkinliğinde, Kayseri mutfağından toplam 12 ürünün coğrafi işaret belgesi aldığı duyuruldu. Katılımcılar, bu başarıyla şehirlerinin mutfak kültürünü uluslararası arenada daha sağlam bir şekilde temsil etme fırsatı buldu.

Etkinlikte, Kayseri mutfağının özgün ve çeşitli lezzetleri hakkında bilgiler paylaşılırken, özellikle mantının farklı çeşitlerinin tescil edilmesi büyük önem taşıdı. Buna göre, “börek aşı”, “mantı”, “tepsi mantısı” ve “yağ mantısı” gibi ürünlerin yanı sıra, puro mantısı gibi farklı tarifler de kültürel mirasın önemli parçaları olarak öne çıktı. Ayrıca, şehirde sadece Kayserililere özgü olan ve yakın zamanda tescil alması planlanan diğer lezzetler de gündemdeydi. Örneğin, çocuklara özel olarak hazırlanan “kurşun aşı” ve bölgeye özgü “pekmez ve gilaburu suyu” gibi doğal ürünler, mutfağın çeşitliliğini gösteriyor.

Gıda ve gastronomi alanındaki bu gelişmeler, Kayseri’nin sadece yerel değil, uluslararası gastronomi sahnesinde de adını duyurmasını sağlıyor. Yetkililer, önümüzdeki süreçte daha fazla ürünün tescil edilerek, şehrin mutfak hazinesinin dünya çapında tanınmasını hedefliyor. Bu çalışmalar, bölgenin gastronomi önemli bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlayarak, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına devam ediyor.