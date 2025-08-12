Kayseri'nin merak ettiği bu çarşıda tanıtım günleri başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tanıtım günlerine tüm vatandaşları ve esnafı davet ederek, "Çarşımız, Türkiye’de örneği olmayan ve yalnızca Avrupa’da bulunan bir konseptle hizmet verecek. 7 gün boyunca açık olacak olan bu çarşı, şehrimize yeni bir soluk getirecek" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, her gün saat 14.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek. Çarşı Melikgazi, içerisinde çeşitli esnaf, kafeterya ve Sofra Melikgazi restoranını barındırarak, ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Yeni Yatırımlar ve Gelecek Vizyonu

Başkan Palancıoğlu, "Çarşı Melikgazi, Kayseri'nin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak ve misafirlerimizin ziyaret noktası haline gelecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Melikgazi’mizde yeni yatırımlar yapmaya ve hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diyerek, geleceğe yönelik umutlarını dile getirdi.

Kayseri halkı, bu eşsiz projeyi keşfetmek ve şehrin kültürel zenginliklerini deneyimlemek için tanıtım günlerine davet ediliyor.