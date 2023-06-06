Kayseri'nin merkezinde cephanelik gibi ev
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
- 06.06.2023 17:21
- Güncelleme: 07.06.2023 12:10
- 139
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre silahla yaralama olayıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi yakalanırken, şüphelinin ev ve aracın yapılan aramalarda çok sayıda silah ve suçtan elde edilen yüklü miktarda para ve çok sayıda telefon ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN