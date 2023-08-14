Kayseri'nin merkezinde dev bir yeşil alan ve sanat merkezi projesi hayata geçiyor

Eski Dedeman Okulunu yeni yerine taşıyan Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'nde 7 bin metrekare alanda büyük bir park yapımına başlayarak ve eski taş binayı restore ederek sanat merkezi haline getirecek.

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  • 14.08.2023 13:26
  • Güncelleme: 14.08.2023 13:57
Kayseri'nin merkezinde dev bir yeşil alan ve sanat merkezi projesi hayata geçiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eski Dedeman Okulunu yeni yerine taşıyan Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi’nde 7 bin metrekare alanda büyük bir park yapımına başlayarak ve eski taş binayı restore ederek sanat merkezi haline getirecek.

Çarşının merkezinde nefes alan bir park olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi’nde dev bir yeşil alanı Kayseri’ye kazandıracaklarını söyleyerek, “Kayseri için büyük bir projeye daha imza attık. Kayseri’nin merkezi Hunat Mahallesi’nde Dedeman Okulu’nun bulunduğu yere büyük bir park yapıyoruz. 7 bin metrekare alanda çalışıyoruz. Parkın şu anda sert zeminleri tamamlanıyor; oturma grupları ve ağaçlandırma ile çok güzel bir park haline getireceğiz. Çok nitelikli güzel bir park olacak. Yaz sonuna hizmete açmayı planlıyoruz. Parkın hemen yanındaki taş binayı koruyarak saat atölyesi haline getireceğiz. Ahşap yoğunluklu, bodrum katıyla birlikte 3 kattan oluşan taş binanın içerisinde de çalışma yapılıyor. İnşallah buradaki çalışmayı yaz sonuna kadar bitirirsek taş binamız eğitim, sanat merkezi ve sergi salonu olarak hizmet verecek. İnşallah birçok hizmeti bu yıl içerisinde sizlerle buluşturuyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

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İHA

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