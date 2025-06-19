Kayseri'nin meydan manzarası fenomenlerin maskarası oldu: 'Podyum gibi'
Sosyal medya platformlarında mizah içerikli paylaşımlar yapan Sosyal Medya Fenomeni Kaan Güngör, emekli ve yaşlı vatandaşların buluşup oturduğu Cumhuriyet Meydanı'nı 'podyum'a benzetti.
Sosyal medya platformlarında mizah içerikli paylaşımlar yapan Sosyal Medya Fenomeni Kaan Güngör, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda “Kayseri’ye gidenlerin iç sesleri” başlığıyla bir video paylaştı. Güngör, emekli ve yaşlı vatandaşların buluşup oturduğu Cumhuriyet Meydanı’nı “podyum”a benzetti. Güngör paylaşımında: “Burası ne böyle? podyum gibi. Büyün mobese dayılar toplanmış. Aralarından mı geçeceğiz” ifadelerini kullandı.