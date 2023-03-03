Kayseri'nin milletvekili sayısı değişmedi

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Kayseri, önceden olduğu gibi 10 milletvekili çıkarılacak. 

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  • 03.03.2023 09:45
  • Güncelleme: 03.03.2023 09:45
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Kayseri'nin milletvekili sayısı değişmedi

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen son nüfus bilgileri doğrultusunda, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı. Karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi. Kayseri’nin ise milletvekili sayısı değişmedi. Önceden olduğu gibi Kayserili seçmen 10 milletvekilini parlamentoya gönderecek. 

Bilindiği üzere Türkiye'nin 81 ili toplamda 600 milletvekili seçiyor.

1ha

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