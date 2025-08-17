Kayseri'nin 'Mizah Bandosu' sosyal medyada ses getiriyor

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören 5 öğrenci, sosyal medyada kurdukları ‘Mizah Bandosu’ adlı grupla müziği, mizahı ve toplumsal olayları birleştirerek insanlara ulaşmaya çalışıyor. İnsanları hem düşündürmek hem de uyandırmak istediklerini ifade eden Mizah Bandosu üyesi Kılıç, "Arkadaşlarımla Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuduğumuz için buluşmamız ve toplanmamız kolay oldu. Videoları çekme amacımız insanların biraz daha eğlenmesi çünkü ülkece zor durumlardan geçiyoruz. Haberlerde, gündemde, sosyal medyada hep üzücü olaylar var. Kaos, dram var, görmek istemeyeceğimiz haberler var. Bu yüzden biz de sosyal medyada insanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istedik. Ülkemizde tabii kötü olaylar bitmiyor. Güzel, eğlenceli videoların yanında şehit haberleri gibi üzücü olaylara da değinmek istedik. İnsanlarımızı hem güldürmek hem de uyandırmak istedik. Bu yüzden bu tür içeriklere yöneldik. Hem şarkı söylüyoruz, hem içerik üretiyoruz, hem müzik yapıyoruz. Müziğin ve sanatın alanlarında ilerlemeye çalışıyoruz. Grubumuzun kurulması, zaten hepimiz Güzel Sanatlar Lisesi’nde olduğumuz için çok kolay oldu. Birlikte şarkılar söyledik ve bunun uyumunu keşfettik. Kendimiz eğlendiğimiz için insanların da eğlenmesini istedik ve bunu videoya kaydettik diğer insanlara da göstermek istedik. İlerisi ne getirirse onu yapmayı düşünüyoruz. Sanatla kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.