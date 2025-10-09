Kayseri'nin Mucitleri Bu Merkezde Yetişiyor

Talas İnovasyon Merkezinin ev sahipliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan kurs ile temel becerilerden 3B modellemeye, robotikten arduino uygulamalarına kadar birçok alanda eğitim verilecek. Böylece genç mucitler, sıfır noktasından başlayarak heyecan dolu bir teknoloji yolculuğuna çıkacak.

“GELECEĞİ ŞİMDİDEN İNŞA EDİYORUZ”

Kursla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimin sadece okul sıralarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızı sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlamak zorundayız. Bu anlamda Talas İnovasyon Merkezimiz büyük bir misyon üstleniyor. Kursumuzda, öğrencilerimiz robotik kodlama, 3B tasarım, temel beceriler ve elektronik uygulamalar gibi alanlarda hem eğlenecek hem de öğrenerek gelişecek. Geleceği bugünden inşa ediyoruz” dedi.

TEKNOFEST 2025 KIBRIS'TA BÜYÜK GURUR

Talas İnovasyon Merkezi’nin son dönemdeki başarıları ise dikkat çekici. Merkezde eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz aylarda düzenlenen TEKNOFEST 2025 KIBRIS’ta önemli başarılara imza attı.

Talas Belediyesi ilkokul takımı, başarılı bir performans sergileyerek 670 bin proje arasından Türkiye birinciliğine ulaştı. Şampiyon takıma ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Zirveye çıkan takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür etti.

Ortaokul düzeyindeki Talas Belediyesi takımı da 568 bin proje arasında Türkiye 10’unculuğunu kazanarak prestij ödülüne layık görüldü.

Teknofest 2025 KKTC’de zirve yürüyüşü yapan bir başka Talas Belediyesi takımı da lise kategorisinde 765 bin proje arasından Türkiye 17’ncisi olarak En iyi Sunum ve Ticarileştirme Potansiyeli ödülünü aldı.

İSTANBUL’DA FİNALE KALAN TEK BELEDİYE TAKIMI

Bu büyük başarının ardından Talaslı teknoloji kahramanları, insanlığın geleceğini şekillendirecek projelerin yarıştığı İstanbul’da da Sağlıkta Yapay Zeka kategorisinde, tam 100 bin proje arasından sıyrılarak Türkiye 7.’si oldu. Olağanüstü derece ile Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi, finallere kalan tek belediye teknoloji takımı olarak adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarı yalnızca Kayseri’nin değil, tüm Türkiye’nin göğsünü kabartan tarihi bir rekor olarak hafızalara kazındı.

KONTENJANLAR SINIRLI, KAYITLAR BAŞLADI

Bir hafta olarak planlanan ve hafta içi 15.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlere kayıtlar başladı. Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu kursa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnfqjbBYFTVm9aTZ0kJaSI_l4jlE9-PDWRlqgEAStD4S-_Lg/viewform adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırabiliyor.