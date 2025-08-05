Kayseri'nin Mutfak Sanatları Merkezi Ulusal Gündemde

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda kurulan Mutfak Sanatları Merkezi, gastronomi alanında genç yeteneklerin gelişimini desteklerken, aynı zamanda şehrin kültürel hayatına da katkıda bulunuyor. Merkez, modern tasarımı ve usta şeflerin özenle hazırladığı menüleriyle öne çıkıyor. Restoran bölümü, uygulamalı mutfak sınıfları, atölyeler ve eğitim salonlarıyla zengin bir deneyim sunuyor. Ayrıca, çocuk oyun alanı ile aileler için konforlu bir ortam sağlıyor.

İdil Açıkalın’ın Ziyareti

Gastronomi köşe yazarı İdil Açıkalın, Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret ederek Kayseri’nin zengin mutfak mirasını yerinde inceledi. Bu ziyaret, merkezin ulusal gündemdeki önemini artırdı. Açıkalın, ziyareti sırasında Kayseri mutfağının kültürel boyutunu ve genç şeflerin eğitimini ele aldı.

Merkezin Ziyaret Saatleri

Mutfak Sanatları Merkezi, hafta içi 10.00-21.00, hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır. Ziyaret için rezervasyonlar 0850 346 82 38 numaralı telefondan yapılabilir.

Kayseri’nin gastronomi alanındaki bu önemli girişimi, hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkat çekmeye devam ediyor ve şehrin mutfak kültürünü geleceğe taşımayı amaçlıyor.