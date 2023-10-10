Kayseri'nin neşe kaynağı Fehmi'nin ölümü esnafı yasa boğdu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp toprağa verildi. Lüp’ün ölümünü öğrenen esnaf adeta yasa boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Asri Mezarlık’ta dün sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin Fehmi L.’ye (34) ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Fehmi L.’nin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine dururken, incelemelerin ardından Fehmi L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Esnafın neşe kaynağı olan Fehmi Lüp’ün ölümünü öğrenen şehir esnafı ise adeta yasa boğulurken, duruma çok üzüldüklerini ve inanamadıklarını söyledi. Esnafı derinden üzen olayla ilgi konuşan esnaflar Fehmi Lüp’ün çarşının adeta maskotu olduğunu da dile getirdi.

“Fehmi’nin ölümünü duyar duymaz çok etkilendim”

Fehmi Lüp’ün ölümünü duyduğunda çok etkilendiğini belirten Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Raşit Benk, “Fehmi bizim çarşımızın neşe kaynağıydı. Hiç kimseye zararı olmayan biriydi. Gelirdi, esnafı onu korur ve kollardı. Zararsız bir çocuktu. Fehmi’nin ölümünü duyar duymaz çok etkilendim. Allah rahmet eylesin. Sanki ailemizden bir yakınımızı kaybetmiş gibi üzüldük. Kapalı Çarşı esnafımızdan sanki biriydi. Buna düşmanlık besleyecek kimse olamaz” şeklinde konuştu.

“Çarşı yasta”

Kapalı Çarşı’nın yasta olduğunu söyleyen esnaf Ayhan Dağdelen, “Duyduk, çok üzüldük, yakıştıramadık. Çarşı yasta. Tarifi mümkün değil, acımız büyük. Fehmi her gün buradaydı. Dolayısıyla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Bütün çarşı tarafından sevilen bir arkadaşımızdı. Çarşımızın maskotuydu. Hepimiz kötü hissettik. Fehmi’ye yakıştıramadık. Kelimeler kifayetsiz. Fehmi kimseye ilişecek bir çocuk değil. Kimsenin bununla alıp, veremeyeceği olması mümkün değil. Öldürülmesi şüphesi dahi yakışmıyor. Fehmi hayatı severdi. Kendini öldürmez. Hayata karşı bağları kuvvetli. Hayatı ve insanları sever. Öyle bir çocuktu. Buraya gelirdi. Çarşının başından sonuna kadar herkese takılır, muhabbetini ederdi. Yemeğini yer, çayını içerdi. Bazen kızardık, bazen severdik. Fehmi kardeşimiz gibiydi” ifadelerini kullandı.

“Fehmi’nin bu durumu bizi sarstı”

Fehmi Lüp’ün ölümünün kendilerini sarstığını dile getiren esnaf Soydan Ölmez de, “Çok üzüldük. Fehmi gibi bir insan, nasıl böyle bir şey olur aklım almıyor. Kimseye bir zararı olmaz. Sürekli buraya gelir, bizimle konuşur, şakalaşırdı. Onun bu durumu bizi biraz sarstı. Beklemediğimiz bir anda böyle bir haber geldi. Şu anda hangi esnafımıza gitseniz, herkes Fehmi’yi konuşuyordur. Fehmi çarşıda çok sevilen bir çocuktu. Çünkü Fehmi’nin kimseye bir zararı olmazdı. Böyle bir şey nasıl oldu? diye 100 tane esnafa sorsan hiç birinin de aklı almıyor” diye konuştu.

Öte yandan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii’nde Lüp için cenaze namazı kılındı. Namaza çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Lüp’ün cenazesi, Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verildi.