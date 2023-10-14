Kayseri'nin 'Nevin Abla'sı muhteşem törenle anıldı

Kayserili vakıf insanı Nevin Akyurt, vefatının 19. yılında Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi ve Talas Belediyesi tarafından düzenlenen gecede anıldı.

Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi ve Talas Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi’nde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda daha sonra hayırseverliğiyle iz bırakan Akyurt’un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vefa gecesine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaşadığı bazı hatıraları paylaştığı Akyurt’u hep hayır işlerinde, güzel işlerde gördüklerini anlattı. Bakan Özhaseki, "Nevin Akyurt ablamız hayatını insanlara faydalı olmaya vakfeden, tek başına bir iyilik hareketi nispetinde bir devdi. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde, nice garibin derdine deva olmak gayretiyle yaptığı çalışmalara destek olmamız için makamımıza teklifsiz olarak girer ve garip gurebânın ihtiyaçlarını almadan da yanımızdan ayrılmazdı. Belediyeler, kurumlar işte böyle insanların gayretiyle o hayırlı işlere imza atabiliyorlar. Allah bin defa razı olsun. Nevin Ablamız da bizleri çok hayırlı, çok güzel işlere sevk etti. Kendisiyle birlikte birçok vakfın, derneğin, aşevinin kurulmasında omuz omuza verdik. Şimdi nasıl 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gayret ediyorsak, o zaman da 1999 Marmara Depremi’nin yaralarını sarmak için çalışıyorduk. Nevin Ablamız o mücadelede en ön safta yer alan isimlerden biriydi. Onun bu güzelliklerini, iyiliklerini unutmak mümkün değil. Karşılığını kuldan değil, Rabbinden bekleyerek iyilik yapan bir insandı. Allah mekânını Cennet-i Firdevs eylesin, Peygamberimize komşu eylesin" diye konuştu.

Dernek Kayseri Temsilcisi İzzet Serkuş ise, "Cihannüma Derneğimiz unutulmaya yüz tutmuş vefa duygusunu yeniden inşa etmek adına tüm Türkiye’de davamıza hizmet etmiş, iz bırakmış büyüklerimizi anmaya devam edecek inşallah" diyerek programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Vakıf insanı olmak ayrı bir şey. Dünyada buna ihtiyacımız var. Kayseri de hayırseverliğin en zirve yaptığı bir il. Herkesten Allah razı olsun. Talas’taki ihtiyaç sahiplerine çok ihtimam gösterirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Akyurt’un nasıl bir hayırsever olduğunu aktararak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.