Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Kayseri'nin nüfusu 2024 yılında 1 Milyon 452 Bin 458 iken 2025 yılında 1 Milyon 458 Bin 991 olarak açıklandı. Böylece Kayseri'nin nüfusu 1 yılda 6 bin 533 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Bu kapsamda Kayseri’nin nüfusu 2024 yılında 1 Milyon 452 Bin 458 iken 2025 yılında 1 Milyon 458 Bin 991 olarak açıklandı. Böylece Kayseri’nin nüfusu 1 yılda 6 bin 533 kişi arttı.

