Kayseri'nin Oda Başkanları Yeniden Aday
Kayseri'de iş dünyasının üç önemli kurumunda seçim süreci yaklaşırken, mevcut başkanlar yeni dönem için yeniden aday olduklarını açıkladı.
Bakmadan Geçme
Kayseri’nin Oda Başkanları Yeniden Aday
Dünya Spor Başkenti Kayseri’de bir üzücü haber daha: Melikgazi basketbol takımı kapandı
İş Dünyasının Gizli Sorunu: Kuşaklararası Tecrübe Krizi
Güçlü Markaların Sırrı: Hikâye ve İletişim
KKTC’ye Gidenlerin En Sık Yaptığı Hatalar
Melikgazi’de Köşk Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Başlıyor
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!