Kayseri'nin Oda Başkanları Yeniden Aday

Kayseri'de iş dünyasının üç önemli kurumunda seçim süreci yaklaşırken, mevcut başkanlar yeni dönem için yeniden aday olduklarını açıkladı.

Kayseri'nin Oda Başkanları Yeniden Aday

Sanayi Odası 

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yürütülen projelerin tamamlanması ve sanayiye yeni değerler kazandırılması hedefiyle yeniden aday olduğunu duyurdu.

Ticaret Odası 

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, üyelerle birlikte “ilk günkü ruh” ve aynı heyecanla yola devam edeceklerini belirterek yeni dönemde vizyoner projelerle Kayseri ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ticaret Borsası 

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise seçim kazanmanın ötesinde kentin kazanması için çalıştıklarını vurgulayarak yeniden adaylık açıklamasında bulundu.

Ortak Mesaj: Kayseri İçin Çalışmak 

Üç kurumun başkanları da açıklamalarında, Kayseri’nin ekonomik gücünü artırmak, üyelerin beklentilerine yanıt vermek ve kente yeni değerler kazandırmak hedefini öne çıkardı.

 

Haber Merkezi

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