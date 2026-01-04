Kayseri'nin ödüllü 'İçerişar Projesi' uygulama alanında inceleme

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen bölgede uygulanan projede 1. Etap çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Geçmişte İçerihisar veya ‘İçerişar’ olarak nitelendirilen tarihi Kayseri kentinin dış surlarının içinde kalan bölgede çalışmalar yerinde incelendi.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, hak sahiplerine yeni bağımsız bölümler teslim edilirken, boşaltılan eski yapıların kontrollü yıkımları tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye genelinde örnek gösterilen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç’a Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ile Cami-i Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Çarşıbaşı da eşlik etti. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri’nin bir esnaf şehri olduğunu vurgulayarak, dönüşüm sürecinin esnafı mağdur etmeden yürütüldüğünü belirtti.

Büyükkılıç, önce esnafa ait alanların hayata geçirildiğini, ardından Suriçi bölgesindeki çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bölgeyi Camikebir Külliyesi olarak nitelendirdiği Camikebir’in Suriçi’nin en önemli eserlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, yapının Danışmendli dönemine, Mehmet Melikgazi Hazretleri’nin yaşadığı döneme ait olduğunu söyledi. Çalışmalar sırasında, kamuoyunda ’Camikebir’in kıblesinde bir medrese olduğu’ yönünde söylemler olduğunu ve medrese izlerine ulaşıldığını belirten Büyükkılıç, bu alanın kazısının yapılarak projelendirileceğini ve ayağa kaldırılacağını ifade etti. Açıklamasında "Medresenin izleri ortaya çıktı, kazısını yapıp, projelendirip, ayağa kaldırıp, şehrimize, şehrimizin kurucusu Mehmet Melikgazi hazretlerine vefa borcumuzu ödeyeceğiz ve hep beraber ruhuna okuyacağız" diyen Başkan Büyükkılıç, bu çalışmaların etap etap sürdüğünü söyledi. Camikebir bölgesinde çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğine dikkat çeken Büyükkılıç, 1950’li yıllarda yapılmış, depreme dayanıklı olmayan ve dirençli şehir anlayışına uymayan yapıların kaldırılmaya devam ettiğini, bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması gayretinde olduklarını kaydetti. Camikebir’in kuzeyinde, esnafların bulunduğu alan için de gerekli projelendirmelerin yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, bölgede ’gökdelen’ olarak nitelendirilen yapıların kaldırılarak Camikebir’in siluetinin ve çevresinin rahatlatılacağını söyledi. Yapılacak yeni çalışmaların bölgenin dokusuna uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, etap etap genişletme çalışmalarının devam edeceğini aktardı. Projede görev alan ekibi tecrübeli, samimi ve gayretli olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarını tebrik ederken, projeye verdikleri destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Camikebir’in Allah dostları tarafından ’Kâbe-i Muazzama’nın bir şubesi’ olarak nitelendirildiğini, burada namaz kılmanın ayrı bir manevi iklim oluşturduğunun ifade edildiğini belirterek, bu manevi değeri yüksek eserin ortaya çıkarılması ve Selçuklu’nun temelini oluşturan gönül insanlarının mirasının ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

“Burası Kayseri’nin en büyük turizm alanlarından biri olacak”

Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Cami-i Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Çarşıbaşı da projeye ilişkin değerlendirmesinde, Camikebir bölgesinin Erciyes’ten sonra Kayseri’nin en büyük turizm alanlarından biri olacağını belirterek, medresenin ortaya çıkarılması ve külliye bütünlüğünün sağlanmasıyla bölgenin çok güçlü bir turizm potansiyeline kavuşacağını ifade etti. İncelemelerin ardından Başkan Büyükkılıç, Camikebir bölgesindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, vatandaşlarla sohbet etti. Öte yandan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, KentFest 2025 Belediye Ödülleri kapsamında "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülüne layık görülerek ulusal ölçekte de büyük takdir topladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni etaplara geçerek, şehir merkezinde tarihî kimliği koruyan, güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmayı sürdürecek.