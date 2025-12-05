Kayseri'nin Ödüllü 'İçerişar' Projesinde Dönüşüm Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ve ‘En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye’ ödüllü projesi olan Suriçi Cami-i Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, ilk etap uygulamaları kapsamında hak sahiplerinin yeni proje alanındaki bağımsız bölümleri teslim edilirken dönüşüm kapsamındaki eski yapılarda yıkım başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarihî kent merkezini modern ve güvenli yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefleyen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede 05.01.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve 27.08.2025 tarihli Bakanlık Oluru ile de çalışmalar 6306 sayılı Kanun’un 6/A maddesi kapsamına alınan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2,22 hektarlık alanda uygulanacak Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap’ta yıkım çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekiplerinin, 2025 Temmuz ayı içerisinde işyerlerine birebir ziyaretlerde bulunarak proje takvimi hakkında detaylı bilgi vermesi ve vatandaşlardan yeni döneme hazırlanmasını istediği projede Suriçi Camikebir bölgesi dönüşüyor.

05.11.2025 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltma ve yıkım ile ilgili hazırlanan bilgilendirme tebligatları sahada uygulanarak ilk etap çalışmalarına ilişkin resmi süreç başlatıldı. Alan içerisindeki mülkiyetlerin Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi adına tescilleri tamamlanırken, hak sahiplerinin yeni proje alanındaki bağımsız bölümleri teslim edildi.

Ulusal çapta da karşılık bularak Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından düzenlenen KentFest 2025 Belediye Ödülleri’nde “En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye” ödülüne layık görülen ve Türkiye’ye örnek gösterilen Büyükşehir Belediyesi’nin Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yıkım çalışmalarına başlandı.

Şehir merkezinde tarihi kimliği koruyan, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen projede, yıkımların tamamlanmasıyla yeni etaplar için çalışmalar başlayacak.