Kayseri'nin Ruhunu Yansıtan 'Kırmızı Gelinlik' Dizi Olma Yolunda!

Kayserili olmamasına rağmen, “Ülkemin her şehri benim memleketim” diyerek bu kadim Anadolu kentini yazmaya karar veren Yeşilyurt, sadece bir yazar değil, aynı zamanda senarist kimliğiyle de dikkat çekiyor. Anadolu’nun kültürel mirasını güçlü bir hikâye ile birleştiren Kırmızı Gelinlik, Kayseri’nin geleneklerini, türküleri ve insan sıcaklığını ekrana taşıyarak unutulmaz bir diziye dönüşmeyi hedefliyor.

Kitap, büyük beğeni toplayarak ikinci baskısını yaparken, Yeşilyurt dizi uyarlaması için proje ve senaryo çalışmalarını tamamladı. Anadolu hikâyelerine olan ilginin giderek arttığını vurgulayan yazar, Kayseri'nin hak ettiği kültürel ve tarihsel tanıtımı bu proje ile yapmayı amaçlıyor. Erciyes Dağı’nın ihtişamı, "Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır" türküsünün içtenliği, Kayseri'nin özgün dokusu ve tarihi mirası *Kırmızı Gelinlik* ile geniş kitlelere ulaşmayı bekliyor.

Hem dizi hem de sinema projeleri üzerinde çalışan Yeşilyurt, bu hikâyeyi ekranlara taşımak için yapım desteği arıyor. Kayseri’nin kültürel zenginliğini keşfetmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunan *Kırmızı Gelinlik*, sadece bir aşk hikayesi değil; Kayseri'nin ruhunu ve insanlarının samimiyetini yansıtan bir eser olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor!