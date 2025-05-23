Kayseri'nin Saklı Lezzetleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Etkinlikte, Kayseri'nin zengin mutfak kültürü vurgulanarak, geleneksel lezzetlerin geleceğe taşınması hedeflendi. Katılımcılar, beyaz yağlama, tava katmeri, kıymalı kuru börek, kamış baklava, Kayseri tiridi gibi birçok lezzeti deneyimleme şansı yakaladı. Mutfakta yapılan hazırlıklar, renkli görüntülerle dolu bir atmosfer oluşturdu.

Kayseri'nin kültürel zenginlikleri ve mutfak mirası hakkında yapılan açıklamalarda, şehrin tarihi ve coğrafi özellikleri de ön plana çıkarıldı. Kayseri'nin, İpek Yolu güzergâhında yer alması ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması, mutfak kültürüne de önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

Kocasinan Belediyesi, Kafe Sinan tesisleri aracılığıyla yöresel yemeklerin tanıtımını ve istihdamı artırmayı hedefliyor. Etkinlik, Kayseri'nin lezzetlerini tanıtmak ve markalaştırmak adına atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şehirdeki her köşenin kendine has özellikleriyle ön plana çıkması ve yöresel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.