Kayseri'nin Şampiyon Yüreği: Mert Güney Ringlerde Destan Yazıyor

Kayseri'de MortasCombat Spor Kulübü'nde spora adım atan Güney, 2025 yılı boyunca yalnızca ringe çıkmadı; aynı zamanda 51 kg ve 48 kg kategorilerinde 4 ayrı Türkiye şampiyonluğu kazandı. Son olarak Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda zorlu mücadelelerin ardından dünya ikinciliği elde ederek başarısını uluslararası arenaya taşıdı.

Mert Güney, hedeflerini büyük tutuyor: Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Muay Thai Dünya Şampiyonası ve İtalya'daki Kickboks Avrupa Şampiyonası için yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. Mütevazı açıklamaları ise kalplere dokunuyor:

> “Bugün ayakta durabiliyorsam, İbrahim Mortaş hocam sayesindedir. Onun emeği olmadan bu başarılar olmazdı.”

Antrenör İbrahim Mortaş da yıllardır birlikte çalıştığı öğrencisiyle gurur duyuyor:

“Mert’i bir sporcu değil, bir evlat gibi görüyorum. Ringe çıktığında sadece göz göze gelmemiz yeterli oluyor. Sakatlıklarına rağmen yılmadan mücadele etti. Bu bir karakter meselesidir.”

Disiplin, azim ve kalpten gelen mücadele… Mert Güney sadece bir sporcu değil, yeni nesil için ilham verici bir rol model.