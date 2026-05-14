  • Kayseri'nin Sanayi Devi Kayserililere Yâr Olmadı:Yeni Sahibi Belli Oldu

Kayseri'nin en önemli dünya markası olan İstikbal'in de satışı TMSF tarafından gerçekleşti. Ve maalesef Erciyes Anadolu Holding'in diğer şirketleri gibi İstikbal Mobilya A.Ş. de Kayserililere yar olmadı...

TMSF mülkiyetinde bulunan Kayseri’nin mobilya devi İstikbal Mobilya, 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkmasının ardından şirketin yeni sahibi belli oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstikbal Mobilya) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle geçtiğimiz gün satışa çıkardı. İstikbal Mobilya için muhammen bedel ise 16 milyar 500 milyon lira olarak belirlenmişti.

Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512.000.000 adet İstikbal Mobilya paylarının satışı için geçtiğimiz gün ihale düzenlendi. Satış sürecinde bulunan İstikbal Mobilya’nın yeni sahibinin İzmir menşeili Paşalı Grup olduğu öğrenildi. Paşalı Grup, 40 yılı aşkın süredir otomotivden inşaate, gıdadan turizme birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

İstikbal Mobilya’nın satışına ilişkin TMSF’den resmi açıklama bekleniyor.

Haber Merkezi

