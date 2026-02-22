Kayseri’nin Sanayi Devine Kritik İhale: Bu kez Kayserililerde Kalacak mı?

Hes Kablo’nun satışının ardından gözler şimdi Erciyes Anadolu Holding’in en önemli şirketlerinden Form Sünger’e çevrildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yüzde 100 Hazine mülkiyetinde bulunan şirketi yeniden satışa çıkarıyor.

2002 yılında Kayseri’de kurulan Form Sünger için muhammen bedel 3 milyar 860 milyon TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl yapılan ihalede 3 milyar 150 milyon TL olan değer, 15 ayda 710 milyon TL artış gösterdi.

Kayserililerin Endişesi: “Yine Elden Gitmesin”

Hes Kablo’nun Rizeli Nakkaş Holding’e satılması Kayseri’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi aynı endişe Form Sünger için dile getiriliyor. Kentteki iş dünyası ve vatandaşlar, “Bu şirket Kayseri’de kalmalı” diyerek çağrıda bulunuyor.

Yerel iş insanları ve sivil toplum kuruluşları, şehrin 23 yıllık markasının yabancıya ya da şehir dışına gitmemesi için siyasilerden ve karar vericilerden hassasiyet bekliyor.

İhale Takvimi