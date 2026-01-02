Kayseri'nin Sesi Galata'da: Akar ve Böhürler Filistin İçin Yürüdü

Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşe 520 bin kişi katılırken, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler de kortejde yer aldı. Katılımlarıyla Filistin davasına destek veren Kayseri milletvekilleri, halkla birlikte aynı safta yürüyerek dayanışma mesajı verdiler.

Galata Köprüsü’nde yükselen sloganlar, yalnızca İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin vicdanını yansıttı. Kayseri’den gelen bu güçlü destek, Filistin için verilen mücadelenin ortak bir ses olduğunu bir kez daha ortaya koydu.