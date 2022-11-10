Kayseri’nin SMA hastası miniği Melih Eymen için kermes düzenlendi

25 Ekim’de düzenlenen yardım gecesinde hastalığın tedavisi için istenilen miktar henüz toplanamadığından dolayı Melih Eymen’in ailesi Cumhuriyet Meydanında 3 gün sürecek bir kermes düzenledi. Kermes, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Düzenlenen kermeste herkesin desteğini beklediğini belirten Melih Eymen’in annesi Fatma Ceylan “Evladımız SMA ile mücadele ediyor. Biz de oğlumuz bu mücadeleyi kazanabilsin diye 3 gün boyunca Kızılay Kan Alma Merkezinin yanında Cumhuriyet Meydanında bir kermes düzenledik. Sizlerin de katılmasını bekliyoruz. Buraya gelin, destek olun, bizlerle tanışın. Ürün getirebilirsiniz ya da buradan ürün alabilirsiniz. Kermesimizde gözleme, poğaça, pasta çeşitleri, kıyafet tarzı şeyler var. Destek olmanız için sizleri de kermesimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Melih Eymen’in babası Osman Ceylan ise “6-7 aydır kampanyamız devam ediyor. Bugün de buradayız. Oğlumuzun kampanyasını bir adım daha ileri götürebilmek için 3 gün boyunca kermesimiz olacak. Herkesin katılımını ve desteğini bekliyoruz” dedi.

Kampanyaya Destek Olmak İçin IBAN Numaraları;

(TL IBAN) TR20 0004 6000 0788 8000 5248 79

(EURO IBAN) TR61 0004 6000 0703 6000 5248 82

(DOLAR IBAN) TR14 0064 6000 0700 1000 5248 81