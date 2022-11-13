Kayseri'nin SMA Hastası minik Hasan Çınar için kermes düzenlendi

Kayseri'de yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Hasan Çınar Süyüm için tedavisine destek amaçlı kermes düzenlendi.

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  • 13.11.2022 13:37
  • Güncelleme: 13.11.2022 13:37
Kayseri'nin SMA Hastası minik Hasan Çınar için kermes düzenlendi

Kayseri’nin SMA hastası 2 çocuğundan biri olan Hasan Çınar Süyüm için kermes düzenlendi. SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden Hasan Çınar için her hafta sonu sabah 7 akşam 7 buçuk saatleri arasında kermes düzenleniyor. 

Düzenlenen kermeste yiyecek, içecek, el emeği ürünler bulunuyor. Kermes gelirinin tamamı Hasan Çınar’ın tedavisi için biriktiriliyor. Düzenlenen kermeste görev alan ve gönüllülerinden olan Zeynep Aytaş “9 aydır Hasan Çınar için çaba sarf ediyoruz kurtarmak adına. 25 aydır Valilik onaylı bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyamız şu an yüzde 67’de ve oğlumuzun son 3 kilosu kaldı. Halkımızdan duyarlılık bekliyoruz. Ufacık empatilerle hayatlar kurtarılıyor. Mucizevi bir ilaç var Zolgensma yüzde 95 iyileşme sağlıyor. Oğlumuzu tedavisi için Dubai’ye gönderip kurtaracağız. Bunun için de kermesler düzenliyoruz. Düvenönünde Civil Mağazasının yanındayız. 8 haftadır hafta sonları kermesimiz devam sürüyor. Sabah 7 akşam 7 buçuğa kadar buradayız. El emeği göz nuru birçok kişinin emekleriyle yavrumuza destek topluyoruz. Yiyecek içecek kıyafetler satarak kampanyamızı tamamlaya çalışıyoruz. Aynı zamanda geceleri Instagram’da Hasan Çınar SMA sayfasında Valilik onaylı canlı yayınlarımız oluyor.  Kampanyamızı yüzde 100’e tamamlamaya çalışıyoruz. Kermesimiz için sizlerin desteklerinize, aynı zamanda da burada gelip karnınızı doyurup ihtiyaçlarınızı gidermenize ihtiyacımız var. Aldığınız her kuruşa ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

1ha

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