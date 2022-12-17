Kayseri’nin SMA Hastası minik Melih Eymen için kermes düzenlendi

Kayseri’nin SMA hastası 2 çocuğundan biri olan Melih Eymen Ceylan için kermes düzenlendi. SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden Melih Eymen için her hafta sonu sabah 7 akşam 7 buçuk saatleri arasında kermes düzenleniyor.

Düzenlenen kermeste yiyecek, içecek, el emeği ürünler bulunuyor. Kermes gelirinin tamamı Melih Eymen’in tedavisi için biriktiriliyor. Düzenlenen kermeste konuşan Melih Eymen’in annesi Fatma Ceylan “ Yaklaşık 8 aydır Valilik onaylı kampanyamız devam ediyor. Evladımız SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Her cuma da yardım kermesi düzenliyoruz. Kampanyamız güzel gidiyor ama zamanımız azaldı. Şu an kampanyada yüzde 53’teyiz. Oğlumuzun ilacı alabilmesi için yüzde yüze tamamlaması gerekiyor. Bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var.Herkesi kermesimize bekliyoruz. Oğlumuza nasıl nefes oluruz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Melih Eymen’e Destek olmak isteyen vatandaşlar tüm operatörlerden SMS yoluyla Melih yazıp 1191’e gönderebilecekler.

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