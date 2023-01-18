Kayseri'nin SMA'lı evlatlarına destekler sürüyor

 Kayseri'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Hasan Çınar Süyüm ve Melih Eymen Ceylan destekler devam ediyor. 

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  • 18.01.2023 06:08
  • Güncelleme: 18.01.2023 06:08
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Kayseri'nin SMA'lı evlatlarına destekler sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Hasan Çınar için sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Destek yayınına Gazeteciler Mustafa Bayram, Kürşat Açıkgöz, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP Kayseri Milletvekili aday adayı Serap Şule Kalın, ilçe belediye başkanları ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı gibi isimler katıldı. Yayına katılanlar, Hasan Çınar için başlatılan kampanyaya destek verdi. 
Ali Çamlı 25 bin dolar destek verirken, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise destekte bulunacağının sözünü verdi.

18 Ocak Çarşamba saat 20:30’da ise Melih Eymen Ceylan için canlı yayın gerçekleştirilecek.

1ha

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