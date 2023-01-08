Kayseri’nin SMA’lı minikleri için son 22 milyon lira

Kayseri’de yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip2 hastalığı ile mücadele eden Hasan Çınar Süyüm ve Melih Eymen Ceylan için son bir yardım gecesi daha düzenlenmesi hedefleniyor. SMA hastası Hasan Çınar Süyüm ve Melih Eymen Ceylan’ın yürümesi için ihtiyaç duydukları tedavi masraflarının karşılanması amacıyla valilik izni ile kampanya yürütülüyor. Kermeslerin de düzenlendiği kampanyada gerekli olan miktar henüz toplanamamışken Melih Eymen’in tedavisi için gereken rakamın yüzde 56’sı, Hasan Çınar’ın ise yüzde 80 toplanabildi. Zolgensma isimli ilaçla sağlıklarına kavuşmaları beklenen miniklerin ilacı almak için 22 milyon liraya ihtiyaçları var. Uzun zamandır seslerini duyurmaya çalışan ailelerde ise umutlu bekleyiş sürüyor.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Evlatlarına Sahip Çık’ kampanyası kapsamında düzenlenen gecede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kampanyaların bitirileceği sözünü verirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise kampanya kapsamında eksik kalan rakamı tamamlayacağı sözünü vermişti. Kampanyalarda gelinen noktada bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 47 milyon lira toplanırken, 22 milyon lira eksik kaldı.

Tedavisi için çok az süresi kalan Melih Eymen ve Hasan Çınar 2 kilo 200 gram daha aldığı zaman tedavi olma imkanlarını kaybediyor. ‘Kayseri Evlatlarına Sahip Çık’ kampanyası kapsamında son olarak bir yardım gecesi daha yapılması planlanırken Melih Eymen ve Hasan Çınar’ın aileleri ise tedirgin bekleyişini sürdürüyor.