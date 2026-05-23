  • Kayseri'nin Sofra Kültürü 'Bir Sofrada Miras' Temasıyla Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla düzenlenen programda Anadolu'nun kadim sofra kültürü tanıtıldı.

 Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçiler, eşleri ve davetliler, Anadolu’nun farklı coğrafyalarında şekillenen üretim anlayışı, paylaşma geleneği ve bereket kültürüyle buluşturuldu. Rumeli, Şark, Karadeniz, Yörük, Bereketli Hilâl, Kardeşlik ve Birlik ile Sıfır Atık sofraları, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini yansıttı.

Kayseri’den Dorak Taşı ile Katkı

Programda Kayseri’nin damgasını vuran unsur ise Dorak Taşı standı oldu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanan bu bölümde, Mimar Sinan’ın memleketi Ağırnas’tan getirilen Dorak Taşı sergilendi. Yüzyılların izlerini taşıyan taş, geleneksel üretim yöntemlerinin günümüze uzanan hikâyesini ziyaretçilere aktardı.

Kayseri’nin bu katkısı, Anadolu’nun sofra kültürünün yalnızca yemeklerle değil, aynı zamanda üretim ve emekle şekillendiğini ortaya koydu. Dorak Taşı, şehrin kültürel mirasının ulusal ölçekte tanıtılmasına vesile oldu.

Programa Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile Türkiye’nin dört bir yanından kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin temsilcileri de katıldı.

 

 

