Kayseri'nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Gazeteci Yazar Yüksel kalkan'ın belgesel roman tarzında yazmış olduğu 'Efsane Adam: Bozahmedin Osman' kitabı 3. baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluştu.

PAYLAŞ
  • 21.09.2023 15:45
  • Güncelleme: 21.09.2023 15:45
Kayseri'nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Gazeteci Yazar Yüksel kalkan’ın belgesel roman tarzında yazmış olduğu ‘Efsane Adam: Bozahmedin Osman’ kitabı 3.baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluştu.

1945 Yılında vefat eden ve ‘Bozahmedin Osman’ namıyla bilinen Kayseri merkezinin civarındaki dağlarda 10 yıl kadar konaklayan ve eşkıyalık yapan, Kayseri’nin efsane şahsiyetlerinden Bozahmedin Osman’ın hayat hikayesini konu alan kitap Yazar Yüksel Kalkan’ın 7 kitabından biri.

Kayseri yöresinde, döneminin efsanevi şahsiyetlerinden biri olan ‘Bozahmedin Osman’ın hayat hikayesi çerçevesinde o günün sosyal ve ticari yaşamına da ışık tutan bu belgesel roman, Kayseri’nin merkez ve yakın mahalleleri ile o dönemde yaşayan birçok tanınmış şahısla ilgili de bilgiler içeriyor.

Kitap aynı zamanda tek parti döneminin siyasi ve idari hayatı hakkında bilgiler verirken, esnaf ve sanatkarlarının durumuyla, o günün ekabir ağalarının tek parti yönetimi üzerindeki baskısı ve ilişkileriyle ilgili de önemli ipuçları veriyor.

Roman tadında belgesel bilgiler çerçevesinde çok güzel betimlemelerle akıcı bir nitelik taşıyan ‘Efsane Adam Bozahmedin Osman’ kitabının 3.baskısı Netform Matbaacılık  tarafından basılıp, yayınlandı.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Kayseri’nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor

Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor

Kazım Karabekir'de 20 Blok 800 daire için yıkım çalışmaları yapılıyor

Kazım Karabekir'de 20 Blok 800 daire için yıkım çalışmaları yapılıyor

Kayseri'de OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri'de OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Hırsız komşusu çıktı

Hırsız komşusu çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Molu'nun adının serbest bölgeye verilmesine bir talep daha

Faruk Molu’nun adının serbest bölgeye verilmesine bir talep daha

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, 'Muhtarlar mahallenin abisi, ablası'

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, “Muhtarlar mahallenin abisi, ablası”

DAHA FAZLA
Rektör Prof. Dr. Altun, Daire Başkanları ile Bir Araya Geldi

Rektör Prof. Dr. Altun, Daire Başkanları ile Bir Araya Geldi

ERÜ Mağaza Açıldı

ERÜ Mağaza Açıldı

U22 Boks Şampiyonası'da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

U22 Boks Şampiyonası’da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

Evinde uyuşturucu ve hassas terzai bulunan şahıs suçlamayı reddetti

Evinde uyuşturucu ve hassas terzai bulunan şahıs suçlamayı reddetti

Turfanda Mandalina 12.5-20 lira arasında sezonu açtı

Turfanda Mandalina 12.5-20 lira arasında sezonu açtı