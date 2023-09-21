Kayseri’nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Gazeteci Yazar Yüksel kalkan’ın belgesel roman tarzında yazmış olduğu ‘Efsane Adam: Bozahmedin Osman’ kitabı 3.baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluştu.

1945 Yılında vefat eden ve ‘Bozahmedin Osman’ namıyla bilinen Kayseri merkezinin civarındaki dağlarda 10 yıl kadar konaklayan ve eşkıyalık yapan, Kayseri’nin efsane şahsiyetlerinden Bozahmedin Osman’ın hayat hikayesini konu alan kitap Yazar Yüksel Kalkan’ın 7 kitabından biri.

Kayseri yöresinde, döneminin efsanevi şahsiyetlerinden biri olan ‘Bozahmedin Osman’ın hayat hikayesi çerçevesinde o günün sosyal ve ticari yaşamına da ışık tutan bu belgesel roman, Kayseri’nin merkez ve yakın mahalleleri ile o dönemde yaşayan birçok tanınmış şahısla ilgili de bilgiler içeriyor.

Kitap aynı zamanda tek parti döneminin siyasi ve idari hayatı hakkında bilgiler verirken, esnaf ve sanatkarlarının durumuyla, o günün ekabir ağalarının tek parti yönetimi üzerindeki baskısı ve ilişkileriyle ilgili de önemli ipuçları veriyor.

Roman tadında belgesel bilgiler çerçevesinde çok güzel betimlemelerle akıcı bir nitelik taşıyan ‘Efsane Adam Bozahmedin Osman’ kitabının 3.baskısı Netform Matbaacılık tarafından basılıp, yayınlandı.

