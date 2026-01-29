Kayseri'nin Sorunlarını Artık Yapay Zeka Yönetiyor: 162 bin soruna müdahale edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, geleceğin şehircilik vizyonu ile hayata geçirilen projelerle bilim, bilişim ve teknoloji dünyasına entegre hale gelen Büyükşehir, kadim kent Kayseri’yi modern kent seviyesine taşıyor.

Yaklaşık 162 Bin Sorun Tespit Edildi ve Müdahalede Bulunuldu

Yapay zekâ tabanlı kentsel veri işleme platformu A-Kayseri, şehir genelinde yolları, kaldırımları, menholleri ve totemleri anlık olarak tarayarak yayına alındığı günden bu yana yaklaşık 162 bin sorunun tespitini gerçekleştirdi.

Hareket Halinde Olan Araçtaki Sistem, Sorunları Anında Analiz Ediyor ve Kontrol Merkezine İletiyor

Her gün kentin sokaklarında gezen araca entegre yapay zekâ destekli kamera sistemi, karşılaştığı tüm fiziksel sorunları anında analiz ediyor ve verileri saniyeler içinde kontrol merkezine iletiyor. Böylece, sahadan merkeze akan kesintisiz bilgi akışı sayesinde tüm sorunlar, anlık olarak ilgili birimlere iletiliyor.

Yapay Zekâ, Gözden Kaçan En Küçük Ayrıntıları Dahi Tespit Ediyor

İnsan gözünden kaçabilecek en küçük ayrıntıları dahi fark eden yapay zekâ çukur, kırık kaldırım, çökmüş menhol, usülsüz totem gibi bozuklukları nokta atışı ile tespit ediyor. Gece-gündüz, düşük ışıkta veya yağışlı havada bile kesintisiz çalışarak şehrin her koşulda güncel bir dijital haritasını oluşturuyor.

Sistem Karşılaştırma ve Raporlama Yapıyor, Daha Akıllı Hâle Geliyor, Verimlilik Sağlanıyor

Sistem yalnızca tespit etmekle kalmıyor, aynı güzergâh tekrar görüntülendiğinde önceki verilerle karşılaştırma yaparak yapılan onarım veya değişiklikleri de otomatik olarak raporluyor. Eğitim verileri arttıkça kendini geliştiren platform, zamanla şehrin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak daha da akıllı hâle geliyor. Her bir tespit, yüksek çözünürlüklü görsellerle kayıt altına alınıyor. Bu sayede karar süreçleri hızlanırken gereksiz ekip yönlendirmeleri ortadan kalkıyor. Belediye ekiplerine “doğru veri, doğru anda” ulaştırılarak hem hız hem de kaynak verimliliği sağlanıyor.

A-Kayseri uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık 162.000 nesne tespit edildi ve ilgili ekipler yönlendirilerek bu sorunların tamamına hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Uygulama, Şehir Yaşamını Daha Güvenli, Düzenli ve Konforlu Hâle Getiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her gün sokakları dolaşarak şehri adım adım tarayan bu yapay zekâ destekli sistem sayesinde şehir yaşamını daha güvenli, düzenli ve konforlu hâle getirerek geleceğin şehir yönetimini bugünden hayata geçirmiş durumda.