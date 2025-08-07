Kayseri'nin Su Geleceği İçin Önemli Adımlar Atılıyor

İldem bölgesindeki su deposu inşaatını yerinde inceleyen yetkililer, projenin detayları hakkında bilgi aldı. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma, şehrin su altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, toplamda 8 bin 173 metre uzunluğunda çelik hat imalatı yapılacak ve yeni su depoları ile tahliye yapıları inşa edilecek.

Yetkililer, suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek, israfın önlenmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Kayseri’nin büyüyen ve gelişen yapısında su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yapıldı. Bu bağlamda, içme suyu kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kayseri’nin 50 yıllık su geleceğini düşünerek projeler geliştiren yetkililer, altyapı hizmetleri ile şehircilik anlayışının insanlara konforlu bir yaşam sunacağını ifade etti. Bu projelerin, şehrin su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İldem Depo inşaatının kaba inşaatı tamamlandı ve ince işleri devam ediyor. Yeni depo, bölgenin su rezervuarını artırmak amacıyla inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri’nin içme suyu altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.

Bu gelişmeler, Kayseri'nin su yönetimi ve altyapı hizmetleri açısından atılan önemli adımları temsil ediyor.