Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: Kayseri'den 295 Milyon Dolar

Kayseri’de Ocak ayında gerçekleştirilen ihracatın, çoğunlukla mobilya sektöründen kaynaklandığı, kablo ve elektrikli ev aletlerinin de önemli katkı sağladığı belirtildi. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandı.

Geçmişte yaşanan yüksek enflasyon, finansmana erişimdeki zorluklar ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ihracata olumsuz etkileri devam ediyor. Avrupa pazarındaki daralma, Türkiye’nin ihracat rakamlarını etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak, Kayseri’nin son 12 aylık ihracatında %2,04 oranında bir artış görüldüğü ve toplam rakamın 3 milyar 755 milyon 314 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. İhracatçılar, rekabet avantajını koruyabilmek için döviz kurunun enflasyona paralel kalmasını ve yeni pazarlara girişin artırılmasını umuyor.