‘Kayseri’nin şubat ihracatı 319 milyon dolar oldu’

2026 yılı Şubat ayı rakamlarına ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye’nin ihracatının Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalatının ise yüzde 5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir” dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, “Kayserimizin 2026 yılının şubat ayı ihracatı 319 milyon 54 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,33 oranında artış sağlanmıştır” diye konuştu. Kayseri’nin Şubat ayı ithalat rakamının 145 milyon 885 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Yalçın, “Kayseri’nin Şubat ayı ithalat rakamı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,97 artış göstermiştir” dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, “Kayseri olarak 2026 yılının ilk 2 aylık döneminde 610 milyon dolarlık bir ihracata ulaşmış durumdayız. Aynı dönemdeki ithalat rakamımız ise 275 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Şubat ayı ihracat ve ithalat rakamlarında artış görülmesi sevindiricidir. Ancak; ABD-İsrail İran savaşı dolayısıyla artan Mart ayı başından itibaren artan maliyetler sanayicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Özellikle petrol fiyatları başta olmak üzere enerji girdilerinde yaşanan maliyet artışı üretim çarklarının dönmesinde yavaşlamaya neden olabilecektir. Enflasyon baskısının artmasına dönük beklentiler de iç piyasalarda yaşanan daralmayı tetiklemektedir. Atılacak yeni adımlarla, ekonomik sıkıntıların aşılması için sanayicilerimize yol haritası çizilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki ekonomi yönetiminin olumsuzluklar karşısında tedbirler aldıklarına hep birlikte şahit olmaktayız. Özellikle geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni destek paketleri küresel sıkıntıların aşılmasında önemli katkılar sunacaktır. Kayseri olarak, 2026 yılında elde edilen 3,8 milyar dolarlık ihracat rakamını 2026 yılında artan bir seyirde 4 milyar dolar civarına taşınabileceğine olan inancımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, açıklamasının sonunda tüm ihracatçılara ve sanayicilere Türk ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.