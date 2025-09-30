Kayseri'nin Tanınmış İş İnsanı Ahmet Büyüksimitci Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ahmet Büyüksimitci, 67 yaşında vefat etti. Bir dönem İl Genel Meclisi'nde AK Parti Meclis Üyesi olarak görev yapan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin akrabasıydı.
Uzun yıllar gıda toptancılığı işiyle uğraşan Ahmet Büyüksimitci'nin vefatı, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy tarafından yayımlanan bir taziye mesajı ile duyuruldu. Özsoy, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bir dönem İl Genel Meclisi’nde birlikte görev yaptığımız, değerli Kayserili iş insanı Ahmet Büyüksimitci’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
Güleryüzlü ve sempatik yaklaşımı olan sevilen iş insanı Ahmet Büyüksimitci'nin kaybı, Kayseri iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabırlar ve hayırlı ömürler versin.