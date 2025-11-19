  • Haberler
Kayseri'nin tanınmış ismi Şeref Yaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de iş ve siyaset dünyasında uzun yıllar iz bırakan Şeref Yaroğlu, kansere karşı verdiği mücadeleyi 69 yaşında kaybetti.

Yaroğlu için Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak Yaroğlu’na son görevlerini yerine getirdi.

Dualar eşliğinde toprağa verilen Şeref Yaroğlu, Kayseri’de hem iş dünyasında hem de siyasette bıraktığı hatıralarla anılmaya devam edecek.

Haber Merkezi

